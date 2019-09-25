ВС РФ не стал отменять приговор тридцати девяти активистам запрещенной в России национал-большевистской партии

Верховный суд России вопреки решению ЕСПЧ не стал отменять приговор тридцати девяти активистам запрещенной в России национал-большевистской партии. Они были осуждены в 2005 году за беспорядки в здании администрации президента, рассказал «Интерфаксу» адвокат Дмитрий Аграновский. По его словам, суд возобновил производство по делу и оставил приговор без изменений. Аграновский не исключает, что последует обращение в комитет министров Совета Европы.