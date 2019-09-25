Политолог Алексей Малашенко: Объявление импичмента президенту Трампу не будет иметь реальных последствий

Объявление импичмента президенту США Дональду Трампу не будет иметь реальных последствий. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Алексей Малашенко.

«Сейчас не та ситуация для Америки, чтобы объявлять ему импичмент. Он многих раздражает, это все понятно, но, тем не менее, на данный момент это скорее проверка сил или некоторая даже игра. На деле из этого ничего не получится.

Сейчас необходима какая-то стабильность. Я думаю, это непросчитанный шаг с точки зрения серьезной политики, но зато это выглядит очень красиво, но не более того», — сказал он.

Ранее спикер Палаты представителей объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Демократы считают, что Д.Трамп мог использовать служебное положение для борьбы с конкурентами. По данным СМИ, во время телефонного разговора с президентом Украины Трамп требовал инициировать расследование против Хантера Байдена, сына Джо Байдена, одного из наиболее вероятных кандидатов в президенты от Демократической партии.