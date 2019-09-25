Продолжение допинг-скандала в Чувашии

Местный центр обследования спортсменов при училище олимпийского резерва проверяют независимые эксперты.

О том, что к учреждению есть претензии, заявил в интервью французскому изданию Экип глава РУСАДА Юрий Ганус. Он сказал, что в центре использовались незаконные методы, в частности переливание крови. Он также сказал, что зафискировано 60 эпизодов, которые вызывают подозрения и дела могут быть открыты по 33 спортсменам. Его слова возмутили представителей спортивных властей республики. Девять спортсменов собираются подавать на чиновника в суд, хотя в интервью он не назвал ни одной фамилии, сказав лишь, что такие методы практикуются. Сейчас в медицинском учреждении работает группа независимых экспертов. Об этом заявил главный тренер по легкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных команд Чувашии Николай Панфилов. Выводы специалистов будут доступны позже.



Всероссийская федерация легкой атлетике временно лишена признания ИААФ с декабря 2015 года. несколько дней назад отстранение продлили в 12 раз.