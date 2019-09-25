На заседании Центризбиркома рассмотрят ситуацию, которая сложилась в Петербурге с муниципальными выборами

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова назвала их «элеторальным бандитизмом».

Петербургские муниципальные выборы станут одной из тем сегодняшнего заседания ЦИКа. Это следует из опубликованной на официальном сайте повестки дня. Глава Центризбиркома Элла Памфмилова при этом считает петербургскую муниципальную кампанию самой проблемной в стране. В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что Петербург так и не избавился от застарелых родовых травм: в городе, как и 25 лет назад, прятали участки, давали кандидатам не те адреса, не публиковали в нужное время итоги выборов и самовольно пересчитывали голоса. Между тем, как отмечает глава ЦИК, правоохранительные органы никак не реагируют на поданные во время выборов обращения. В связи с этим Центризбирком подготовил целый пакет предложений по реформированию системы муниципальных выборов. Он предполагает расширение полномочий для ЦИКа.

Петербургский избирком накануне подвёл итоги муниципальных выборов: две трети мандатов досталось кандидатам от партии «Единая Россия».