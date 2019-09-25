Историки потребовали прекратить так называемое «московское дело» и освободить его фигурантов

Уголовное дело о так называемых беспорядках в центре Москвы на акциях за честные выборы в городскую думу продиктовано политическими мотивами и полностью сфабриковано. Об этом говорится в обращении в защиту фигурантов так называемого «московского дела». Письмо подписало более 30-ти историков. Среди них декан факультета истории университета «Высшая школа экономики» Александр Каменский, ряд сотрудников Института российской истории РАН и Вольного исторического общества, школьные преподаватели школ и вузов. Они требуют прекращения уголовного преследования обвиняемых и пересмотра приговоров, вынесенных в отношении ряда фигурантов. Отдельно выделяя в письме выпускника истфака МГУ и одного из обвиняемых Алексея Меняйло. Подписанты выступают против использования судебной системы как инструмента политической борьбы, а также цензуры в СМИ, художественных произведениях и академических исследованиях. Письмо опубликовано на сайте «Уроки истории. XX век», а также «Эха Москвы». Подписать его могут все желающие историки, преподаватели, аспиранты, студенты и выпускники исторических факультетов.

Ранее в поддержку фигурантов так называемого «московского дела» выступили актёры, журналисты, режиссёры, учителя, врачи, программисты и священники.