Санкт-Петербург примет финальный матч Лиги Чемпионов в будущем сезоне

Это решение принял Исполком УЕФА, который проходил в Словении.

Особой интриги перед объявлением решения не было. Еще накануне многие западные СМИ сообщили о том, что Петербург получит это право. Решение вписывается в политику последних лет. Россия вообще и ее северная столица в частности не остаются без важных футбольных матчей. Год назад в Петербурге игрались встречи Чемпионата мира, летом будущего года город примет несколько игр Евро 2020, а еще через год – финал Лиги Чемпионов. Вместе с тем, УЕФА пересмотрел свою политику. Финалы Лиги в Баку и Киеве получились скандальными. В Баку английским болельщикам было очень долго лететь, а в Киеве старающиеся заработать хоть на чем-то украинцы взвинтили цены буквально на все. С Петербургом таких проблем не будет. Россия уже проверенный и надежный вариант.

В 2022 году финал состоится в Мюнхене на Альянц-арене, а в 2023 его сыграют в Лондоне на Уэмбли.