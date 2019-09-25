Более 30 историков подписали письмо с требованием прекратить уголовное преследование фигурантов дела о беспорядках.

Более 30 историков, аспирантов и преподавателей исторических факультетов подписали открытое письмо с требованием прекратить уголовное преследование фигурантов дела о массовых беспорядках. По мнению историков, это дело полностью сфабриковано. Они также выступают против использования судебной системы, как инструмента политической борьбы, а также против цензуры в СМИ и академических исследованиях. Отдельно авторы письма выделяют Алексея Миняйло, выпускника исторического факультета МГУ. Активную гражданскую позиция Миняйло авторы обращения объясняют патриотизмом и любовью к истории своей страны, пишет «Новая газета».