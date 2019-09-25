В Конституционном суде изучат претензии верующих к земельному кодексу

Заявитель хочет оспорить штраф за проведение массовых молитв на своем участке.

Суду предстоит выяснить, можно ли гражданам проводить богослужения в своих домах, — пишет газета «Ведомости». Иск подала жительница Ростовской области Ольга Гламоздинова. По данным издания она является прихожанкой Церкви христиан – адвентистов седьмого дня. Ранее она отдала этому обществу комнату в своем доме и попробовала зарегистрировать её в качестве юридического адреса для религиозной организации. Росреестр в этом отказал, и оштрафовал женщину на десять тысяч рублей за нецелевое использование земельного участка.

Гламоздинова считает, что такая трактовка законодательства нарушает ее право на свободу совести и вероисповедания, а также право свободно распоряжаться своим имуществом. Она подчеркивает, что поскольку эти нормы закреплены в конституции, их нельзя подвергать произвольному ограничению.

Рассмотрение этого вопроса в Конституционном суде назначили на 8-ое октября.