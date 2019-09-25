Владимир Путин предложил странам НАТО ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в Европе

О письме российского президента узнала газета «Коммерсантъ».

Россия уже объявила о решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока этого не сделают США, но американцы до сих пор не взяли на себя такие обязательства, говорится в письме Владимира Путина. Он призвал другие страны поддержать инициативу о моратории. В послании также сказано, что Москва даже несмотря на недействующее соглашение готова договариваться со странами НАТО о дополнительных мерах в условиях, когда в Европе уже размещены пусковые установки для ракет средней дальности, пишет газета Коммерсант. О послании российского президента изданию рассказал дипломат одной из стран НАТО на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Письмо получили не только лидеры стран-участниц альянса, но и Китай. Россия ранее предлагала НАТО ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности, но альянс это предложение не принял всерьёз. В МИДЕ одной из стран альянса пояснили, что российские власти одновременно с этим развернули такие ракеты на своей европейской части и назвали предложение нонсенсом.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности между Советским Союзом и США действовал больше 30-ти лет. В феврале этого года из него вышли Соединённые Штаты, а в начале августа российский МИД объявил о прекращении действия соглашения.