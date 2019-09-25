Спикер Палаты представителей объявила о начале процедуры импичмента президента

По мнению демократов, Трамп предал интересы национальной безопасности.

Спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры вынесения импичмента президенту Трампу во вторник вечером. Причиной стал скандал с Украиной, за неделю превратившийся в импичмент.



25 июля Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В середине августе по итогам этого разговора сотрудник американских спецслужб подал официальную жалобу — из-за некого обещания, данного Трампом. На прошлой неделе о жалобе сообщили американские СМИ. Очень быстро удалось установить, что Трамп пытался надавить на Зелинского и заставить его расследовать сына Джо Байдена Хантера Байдена во время его работы в украинской компании Бурисма. Ее украинские власти расследовали на предмет возможной коррупции, но ничего не нашли и расследование закрыли. Трамп и его сторонники настаивают, что на украинцев тогда надавила Администрация Обамы и вице-президент Джо Байден. Позавчера стало известно, что за неделю до разговора с Зеленским Трамп распорядился приостановить военную и финансовую помощь США Украине на 400 миллионов долларов. Дональд Трамп и содержание разговора, и приказ о приостановке помощи подтвердил — впрочем, о последнем он заявил, что платить Украине должны также Германия и Франция и именно поэтому он отдал такое распоряжение.

Джо Байдена считают главным конкурентом Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.