Двусторонние отношения и другие вопросы обсудят сегодня в Москве президенты России и Венесуэлы

В российскую столицу Николас Мадуро прилетел накануне. Президент Венесуэлы сегодня пообщается с Владимиром Путиным. Сначала встреча один на один, за ней последуют российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Помимо двусторонних отношений обсудят вмешательство третьих стран в дела Венесуэлы. Перед отъездом в Москву Мадуро назвал Путина своим другом. Венесуэльский руководитель также поблагодарил россиян за поддержку, оказанную его стране. Россия в отличие от США, большинства членов ЕС и стран Латинской Америки после политического кризиса в Венесуэле в январе объявила о поддержке избранного президента Мадуро. Тогда как Запад и ряд других государств занял сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вчера назвал Мадуро диктатором и кубинской марионеткой, которая прячется от своего народа.

США в день прилёта Мадуро в России расшили санкции против Венесуэлы, включив туда 4 компании, зарегистрированные в Панаме и на Кипре. Ограничения ввели и в отношении нескольких танкеров, которые перевозят нефтепродукты из Венесуэлы под панамским флагом.