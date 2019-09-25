Россия предложила Украине соглашение в рамках разбирательства в Стокгольмском Арбитраже между Газпромом и Нафтогазом

Россия предложила Украине мировое соглашение в рамках разбирательства в Стокгольмском Арбитраже между Газпромом и Нафтогазом. Оно предполагает отсутствие финансовых претензий, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак. По его словам, Россия считает необходимым урегулировать арбитражный спор по нулевому варианту, поскольку судебное разбирательство и апелляционные рассмотрения будут продолжаться долго. Это очень важный момент для того, чтобы обеспечить экономические целесообразные поставки газа через газотранспортную систему Украины, считает министр.

Ранее Нафтогаз сообщил, что задолженность Газпрома с момента вынесения решения Стокгольмского Арбитража выросла почти до 3 миллиардов долларов.