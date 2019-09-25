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09:30, 25 сентября 2019

Путин направил ряду стран письмо, предлагая ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности

Президент Путин направил лидерам ряда стран письмо с предложением ввести мораторий на развёртывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности. С посланием ознакомился «Коммерсантъ».

Россия обещает не размещать эти ракеты в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники. По сведениям издания, страны НАТО не ответили на предложение Кремля, так как не восприняли его всерьёз.



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