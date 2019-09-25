Палата представителей американского Конгресса изучит необходимость начала процедуры импичмента президента Трампа

Об этом объявила спикер Палаты Нэнси Пэлоси. Демократы считают, что Трамп мог использовать служебное положение для борьбы с конкурентами. По данным СМИ, во время телефонного разговора с президентом Украины Трамп требовал инициировать расследование против Хантера Байдена, сына Джо Байдена, одного из наиболее вероятных кандидатов в президенты от Демократической партии.

Трамп дал разрешение на публикацию полной расшифровки разговора. Это должно произойти сегодня. В свою очередь, офис Владимира Зеленского сообщил, что Трамп в разговоре лишь выразил убеждение, что обновлённая украинская власть сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.