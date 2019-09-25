Совет Федерации сегодня рассмотрит вопрос о переназначении Вячеслава Лебедева председателем Верховного суда

Его кандидатуру накануне одобрил профильный комитет верхней палаты парламента.

Кандидатуру Лебедева Совет Федерации, согласно Конституции, рассматривает по представлению президента Владимира Путина. Ему, в свою очередь, нынешнего председателя Верховного суда рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей на прошлой неделе. Сам Лебедев на фоне своего возможного переназначения сказал, что одной из главных задач для него является налаживание работы новых окружных кассационных и апелляционных судов. Они должны заработать с 1 октября. Кроме того, по словам Лебедева, необходимо максимально оптимизировать процедуру рассмотрения дел. Накануне же на заседании профильного комитета Совета Федерации глава Верховного суда выразил мнение, что задержание одного из фигурантов «Московского дела» Павла Устинова вызывает вопросы. По словам Лебедева, из видеоролика задержания непонятно, были ли сотрудники Росгвардии уполномочены на действия в отношении актера или нет. Впрочем, комментировать приговор в 3,5 года колонии до вступления его в законную силу Лебедев не стал, сославшись на то, что это не позволяет закон.

Лебедев бессменно возглавляет Верховный суд России на протяжении 30 лет, еще со времен Советского Союза.