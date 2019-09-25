Сторонники Александра Габышева, который называет себя шаманом, прекратили поход на Москву под давлением силовиков

Задержания под Иркутском, полицейский участок и угрозы признать всех членов отряда террористами. Один из участников группы Александра Габышева рассказал интернет-изданию znak.com об угрозах и давлении. По словам мужчины по имени Алексей им поставили ультиматум, дали время до двух часов дня по Москве и обещали после этого начать штурм лагеря. Участник группы рассказал, что с ними беседовали «вежливые люди», они не представились. Скорее всего, это были сотрудники ФСБ, предположил собеседник издания. Девять оставшихся членов отряда решили разойтись, чтобы не ухудшать положение Габышева. Выпускник истфака Якутского госуниверситета объявил себя шаманом и полгода назад начал поход на Москву с целью «изгнать Путина из Кремля». Габышева почти неделю назад задержали на границе Бурятии и Иркутской области, в отношении него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Его направили на психиатрическую экспертизу. По решению суда мужчина находится под подпиской о невыезде.



На днях в интернете появилось видео с Габышевым. Мужчина, называющий себя шаманом, говорит, что с ним всё в порядке и у него нет претензий к властям. Ролик как считают его сторонники был записан под давлением.