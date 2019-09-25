Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позором отказ США выдать визы членам российской делегации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позором отказ США выдать визы членам российской делегации, которая должна была отправиться в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Лавров сказал, что сам получил визу, и это было довольно щедро со стороны Вашингтона. В Москве считают, что ситуация требует резкой реакции не только России, но и ООН. Российский постпред при ООН Василий Небензя добавил, что США не выдали визы не только части делегации на Генассамблею, но и некоторым участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Конференция должна пройти в Нью-Йорке на этой неделе.