Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позором отказ США выдать визы членам российской делегации, которая должна была отправиться в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Лавров сказал, что сам получил визу, и это было довольно щедро со стороны Вашингтона. В Москве считают, что ситуация требует резкой реакции не только России, но и ООН. Российский постпред при ООН Василий Небензя добавил, что США не выдали визы не только части делегации на Генассамблею, но и некоторым участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Конференция должна пройти в Нью-Йорке на этой неделе.