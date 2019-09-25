Новосибирский театр кукол поставит спектакль по заявке Роскомнадзора

Речь пойдёт о защите персональных данных детей в интернете. Артисты научат зрителей безопасно пользоваться соцсетями и избегать кибер преступников, рассказал ТАСС директор театра Юрий Горлатых. Когда состоится премьера, пока неизвестно.

Горлатых – бывший депутат новосибирского заксобрания от «Единой России». В 2015 году он не прошёл в региональный парламент по партийному списку. Его назначили заместителем директора Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, а потом – директором кукольного театра.