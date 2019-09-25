В ближайший год в отставку могут уйти ещё 11 губернаторов, говорится в очередном рейтинге политической устойчивости глав регионов, который подготовила компания «Минченко консалтинг». Среди наиболее вероятных кандидатов глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, руководитель Чувашии Михаил Игнатьев. Наталья Комарова, возглавляющая Ханты-Мансийский округ, и Владимир Илюхин с Камчатки. Причиной их ухода могут стать конфликты с силовиками, федеральными и региональными элитами, отмечает «Ведомости».