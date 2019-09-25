Руководителя движения «За права человека» Льва Пономарёва второй раз за два месяца оштрафовали на сто тысяч рублей

Мещанский суд посчитал, что нарушен Закон об иностранных агентах – на сайте организации нет упоминания о статусе иностранного агента. При этом в самом движении утверждают, что упоминание о статусе есть в информационном разделе сайта, а также на официальной странице в Фейсбуке. Представитель Роскомнадзора заявил на это, что информация о статусе иностранного агента должна содержаться в каждом материале на сайте, сообщает МБХ-медиа.