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08:31, 25 сентября 2019

Руководителя движения «За права человека» Льва Пономарёва второй раз за два месяца оштрафовали на сто тысяч рублей

Мещанский суд посчитал, что нарушен Закон об иностранных агентах – на сайте организации нет упоминания о статусе иностранного агента. При этом в самом движении утверждают, что упоминание о статусе есть в информационном разделе сайта, а также на официальной странице в Фейсбуке. Представитель Роскомнадзора заявил на это, что информация о статусе иностранного агента должна содержаться в каждом материале на сайте, сообщает МБХ-медиа.



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