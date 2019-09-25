КС РФ 8 октября рассмотрит жалобу жительницы Ростовской области и прихожанки Церкви христиан-адвентистов седьмого дня

Конституционный суд России 8 октября рассмотрит жалобу жительницы Ростовской области и прихожанки Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Ольги Гламоздиновой. Она оспаривает нормы Земельного Кодекса, на основании которых её оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Гламоздинова предоставила комнату в своем доме для проведения богослужений. Управление Росреестра расценило эти действия, как нецелевое использование земельного участка. По мнению заявительницы, такая трактовка законодательства нарушает её конституционное право на свободу совести и вероисповедования, а также права свободно владеть и распоряжаться своим имуществом, пишет газета «Ведомости».