Американские фондовые индексы упали из-за новостей о возможном импичменте президента Трампа

О начале формальной процедуры объявила спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси.

Демократы подозревают, что Трамп мог использовать служебное положение для борьбы с конкурентами. По некоторым данным, в телефонном разговоре с президентом Украины он просил начать расследование деятельности сына Джо Байдена в обмен на финансовую помощь Украине. Сам Трамп назвал ситуацию «охотой на ведьм» и дал разрешение на публикацию стенограммы разговора с Зеленским.