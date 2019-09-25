Проект «Культурного норматива школьника» опубликован на сайте Министерства культуры по ошибке

Проект «Культурного норматива школьника», куда включены, в том числе, песни Элвиса Пресли, Куин, Нирваны и Виктора Цоя, опубликован на сайте Министерства культуры по ошибке, сообщает РБК со ссылкой на заместителя министра Аллу Манилову. По её словам, сотрудники ведомства арифметически соединили несколько десятков мнений экспертов и получилась, цитирую, «абсолютная глупость». Манилова добавила, что министр Мединский был возмущён появлением этого списка, буквально «рвал и метал». Список удалён с сайта Минкульта.