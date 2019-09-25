МВД поддерживает предложение снизить ненаказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил зам.начальника ГИБДД Владимир Кузин. По его словам, эта норма может быть прописана в новом Административном Кодексе, который готовит правительство. Он может быть внесён в Госдуму в начале следующего года. Как отметил генерал, большинство ДТП происходят из-за превышения скорости участниками дорожного движения, сообщает РБК.