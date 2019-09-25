Сторонники Александра Габышева, который объявил себя шаманом, прекращают поход на Москву

Об этом Znak.com рассказал один из участников группы по имени Алексей. По его словам, вчера вечером приехали «вежливые люди» и поставили ультиматум разойтись до 7 утра. В противном случае активисты будут признаны террористами и с ними поступят, как с террористами.

По словам Алексея, «вежливые люди» не представлялись, но по тому, как они себя вели, в отряде решили, что имеют дело с представителями спецслужб, вероятнее всего, с сотрудниками ФСБ.

Самого Габышева, который шёл в Москву «изгонять Путина», задержали 19 сентября. Против него возбуждено уголовное дело по статье «О публичных призывах к экстремизму».