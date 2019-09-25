Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России

Ранее он уже получал награды международных критиков.

Картина Кантемира Балагова представит нашу страну в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», — сказал агентству ТАСС председатель Оскаровского комитета Владимир Меньшов. Впервые её представили этой весной на Каннском фестивале. Там лента получила приз за лучшую режиссуру.

Фильм «Дылда» рассказывает о двух девушках, которые вернулись в Ленинград после Второй Мировой Войны и пытаются начать жить мирной жизнёью. За выдвижение на «Оскар» он боролся с другой картиной о событиях сороковых годов, — блокбастером «Т-34», — пишет газета «Ведомости».

В прошлом же году от России отправили фильм Константина Хабенского «Собибор» о восстании в нацистском концентрационном лагере, но тогда награду получила чилийская лента «Фантастическая женщина».

Ранее российские и советские фильмы трижды брали Оскар. Речь идет о фильме «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.