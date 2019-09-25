В Кемерове суд обязал местную больницу выплатить 2 миллиона рублей местной жительнице, которая потеряла младенца из-за ошибки врача.

Врач поздно выполнила кесарево сечение. Именно это привело к смерти младенца. Ленинский районный суд Кемерово согласился с доводами следствия. В решении говорится, что для проведения срочной операции были все основания. В том числе возраст кемеровчанки и хроническая гипоксия плода. Несколько часов женщина провела в родильном отделении Областной детской клинической больницы, в это время внутриутробное состояние младенца ухудшалось и в итоге наступила смерть. Представитель больницы не стал оспаривать, что ребёнок умер из-за ошибки врача, сообщает агентство ТАСС. При этом по данным кемеровских СМИ ответчик просил уменьшить размер компенсации морального вреда. Суд решил частично удовлетворить требования женщины, которая потеряла новорождённого сына из-за врачебной ошибки. Кемеровчанка получит два миллиона рублей от больницы в качестве компенсации морального вреда и 15 тысяч, потраченных на суд. Первоначальный размер суммы не уточняется.

Иск в суд женщина, потерявшая сына, подала на основании уголовного дела в отношении акушера-гинеколога. Его возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело ранее прекратили, поскольку истёк срок давности.