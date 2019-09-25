Сергей Лавров назвал позором для США невыдачу виз российской делегации на Генассамблее ООН
Сергей Лавров назвал позором для США невыдачу виз российской делегации на Генассамблее ООН. По словам главы МИДа, Вашингтон пытается изобразить из себя истину в последней инстанции, передает ТАСС. Как сообщил «Интерфаксу» постпред России при ООН Василий Небензя, не выдали американские визы не только 10 членам российской делегации на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, но и делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.