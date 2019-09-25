Трамп после объявления о начале процедуры импичмента пообещал опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Дональд Трамп после объявления о начале процедуры импичмента пообещал опубликовать стенограмму разговора с Владимиром Зеленским. Президент США написал в «Твиттере», что Украина дала на это согласие. Ночью спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила о том, что Конгресс США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Поводом стал его телефонный разговор в июле с украинским коллегой. Газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп якобы потребовал от Зеленского начать расследование против сына Джозефа Байдена, своего конкурента на президентских выборах 2020 года.