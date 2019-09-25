Суд в Польше отказался выдать России бывшего банкира из-за его членства в организации «Свидетели Иеговы»

По мнению суда, права бывшего вице-президента «Пробизнесбанка» Ярослава Алексеева на родине могут быть нарушены. Судья особенно подчеркнула, что Алексеев – член религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана в России экстремистской и запрещена. Она пояснила, что последователей организации в стране преследуют и обращаются с ними хуже, чем с другими заключенными, передает «Радио «Свобода» со ссылкой на местные СМИ. Ярослав Алексеев был задержан в Польше в феврале этого года после объявления в международный розыск. В России его обвиняют в хищении более двух миллиардов рублей.