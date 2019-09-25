Дональд Трамп создал группу по защите себя от импичмента

Ее членом может стать любой желающий, кто заплатит 5 долларов, сообщили в избирательном штабе президента США. Деньги пойдут на его деятельность.

Ночью спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа. Поводом стал его телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором американский президент, по данным газеты Wall Street Journal, потребовал начать расследование о коррупции против сына Джозефа Байдена, своего вероятного соперника на выборах 2020 года.