Иран сегодня может представить концепцию коалиции по безопасности в Персидском заливе. Предполагается, что это сделает в ходе своего выступления на Генассамблее ООН президент страны Хасан Роухани.

В коалицию предложено войти практически всем странам Персидского залива. Это Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Оман и Кувейт. О подобных планах чуть ранее сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, участие в обеспечении безопасности в регионе может принять и Йемен – однако, как отметил дипломат, ситуация в этой стране в настоящий момент сложная. Зариф не стал раскрывать сути концепции до выступления иранского президента Хасана Роухани – он лишь подчеркнул, что участницы коалиции предположительно будут взаимодействовать под эгидой ООН. Также глава МИДа Исламской республики не исключил сотрудничества с Россией, которая ранее уже представила свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В Саудовской Аравии, в свою очередь, накануне подтвердили намерения вступить в коалицию по охране судов в регионе – но во главе с США.

Ситуация в Персидском заливе обострилась несколько месяцев назад. Одной из причин стало задержание иранскими военными шедшего под британским флагом танкера Stena Impero.