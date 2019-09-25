Фильм «Дылда» 28-летнего Кантемира Балагова выдвинут от России на «Оскар»

Картина была выбрана абсолютным большинством голосов Российского оскаровского комитета, который состоит из 26 режиссеров и продюсеров, пишет газета «Коммерсант». Критерии выбора всегда одни и те же: важно, чтобы фильм был уже в определенной степени известен и был лауреатом международных фестивалей, сказал изданию член оскаровского комитета и продюсер ленты «Дылда» Александр Роднянский. Ранее картина получила на Каннском кинофестивале приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд», а также приз ФИПРЕССИ международной федерации кинопрессы.