Апелляционный суд Амстердама продлил до конца октября сроки сбора доказательств по делу о скифском золоте. Это сообщила ТАСС гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. Предполагается, что окончательное решение будет вынесено в конце этого года или в начале следующего.

Музеи Крыма и Украина оспаривают принадлежность экспонатов коллекции скифского золота. Ее вывезли на выставку в Амстердаме незадолго до присоединения Крыма к России.