Сергей Лавров назвал позором для США невыдачу виз российской делегации на Генассамблее ООН. По словам главы МИДа, Вашингтон пытается изобразить из себя истину в последней инстанции, передает ТАСС. Как сообщил «Интерфаксу» постпред России при ООН Василий Небензя, не выдали американские визы не только 10 членам российской делегации на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, но и делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.