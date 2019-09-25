Конгресс США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа

Это объявила спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси. Она выступила со специальным обращением. По ее словам, Дональд Трамп предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов. Основанием для импичмента Пелоси считает разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы требовал начать расследование против сына кандидата в президенты Джозефа Байдена.

По Конституции США Палата представителей сформулирует обвинения и по ним проголосует, затем их рассмотрит Сенат. Для отстранения президента от должности обвинения против него должны поддержать две трети сенаторов. Сейчас большинство в Палате представителей у демократов, а в Сенате – у республиканцев.