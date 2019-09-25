Сергей Кириенко призвал довести до конца работу над оружием, при испытании которого погибли люди

Первый замглавы администрации президента и бывший руководитель Росатома выступил в Москве на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника атомной промышленности, передает «Интерфакс». При взрыве 8 августа на военном полигоне под Архангельском, по официальным данным, погибли 5 сотрудников «Росатома» и двое военных. Сообщалось, что испытывали ракету на радиоизотопных источниках питания. Западные СМИ писали, что это крылатая ракета на ядерной тяге «Буревестник», о которой в прошлом году сообщил президент Владимир Путин.