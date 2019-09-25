В Совете Федерации сегодня переназначат нового спикера

Им, как сообщают СМИ, станет нынешний руководитель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко стала единственным претендентом на пост спикера Совета Федерации, ни один из её коллег не выдвинул свою кандидатуру. Голосование в верхней палате российского парламента пройдёт сегодня. «Альтернативы Валентине Ивановне на этом посту сейчас нет», – сказал «РИА Новости» председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

В середине прошлой недели губернатор Петербурга Александр Беглов сразу после собственной инаугурации переназначил Матвиенко сенатором от региона, дав ей возможность выдвинуться на пост спикера. Эту должность Матвиенко занимает уже восемь лет, её полномочия, как ожидается, продлят ещё на пять лет.

Валентина Матвиенко, в свою очередь, уже пообещала губернатору Петербурга привлекать в город новых инвесторов.