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06:00, 25 сентября 2019

Демократы Палаты представителей США объявили о начале процедуры импичмента президенту Дональду Трампу

Спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры вынесения импичмента президенту Трампу во вторник вечером. Причиной стало, вопреки ожиданием, не почти двухлетнее расследование спепрокурора Мюллера на предмет связей Трампа с Россией, а скандал с Украиной, за неделю превратившийся в импичмент.

25 июля Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В середине августе по итогам этого разговора сотрудник американских спецслужб подал официальную жалобу — из-за некого обещания, данного Трампом. На прошлой неделе о жалобе сообщили американские СМИ. Очень быстро удалось установить, что Трамп пытался надавить на Зелинского и заставить его расследовать сына Джо Байдена Хантера Байдена во время его работы в украинской компании Бурисма. Ее украинские власти расследовали на предмет возможной коррупции, но ничего не нашли и расследование закрыли. Трамп и его сторонники настаивают, что на украинцев тогда надавила Администрация Обамы и вице-президент Джо Байден. Позавчера стало известно, что за неделю до разговора с Зеленским Трамп распорядился приостановить военную и финансовую помощь США Украине на 400 миллионов долларов. Дональд Трамп и содержание разговора, и приказ о приостановке помощи подтвердил — впрочем, о последнем он заявил, что платить Украине должны также Германия и Франция и именно поэтому он отдал такое распоряжение.
На сегодняшний день Джо Байден — главный конкурент Трампа на выборах президента-2020, и с помощью начала расследования в Украине в отношении его сына и его самого президент США пытался получить помощь иностранного государства с целью оказать влияние на выборы.

О том, что демократы начинают процедуру импичмента, Нэнси Пелоси объявила после того, как Белый Дом отказался предоставить Конгрессу копию жалобы по итогам того телефонного разговора. Дональд Трамп, при этом, обещал опубликовать транскрипт телефонного разговора с Зеленским, но этого недостаточно — жалоба содержит не только детали разговора, но и другие события и действия, происходившие вокруг него.

«Действия Администрации Трампа подрывают нашу национальную безопасность и разведку», заявила спикер Нэнси Пелоси. На сегодняшний день для вынесения Трампу импичмента демократам не хватает в Палате Представителей 50-ти голосов — до 218, но еще два месяца назад за импичмент готовы голосовать были только 118 конгрессменов.

Несколько дней назад и тяжеловес от Республиканской партии, сенатор Митт Ромни просигнализировал о том, что готов поддержать импичмент.

Хештег «импичмент Трампу» (#impeachtrump) вышел в топ трендов в Твиттере во вторник вечером. Сам президент США разразился серией твитов, в которых назвал все происходящее охотой на ведьм и домогательством.



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