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05:06, 25 сентября 2019

Мещанский суд Москвы оштрафовал Льва Пономарева на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах

Причиной стало якобы отсутствие упоминания о статусе иностранного агента на сайте движения «За права человека», которое он возглавляет. Как передает издание «МБХ Медиа», представители организации отметили, что сообщение о статусе иностранного агента есть в информационном разделе сайта. Но сотрудник Роскомнадзора в суде заявил, что такая информация должна содержаться в каждом материале на сайте.
В середине августа Пономарев был оштрафован на 100 тысяч рублей за то, что его статья в «Новой газете» не содержала пометки о том, что движению «За права человека» присвоен статус «иностранного агента».



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