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05:05, 25 сентября 2019

Россия предложила ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности

Письмо Владимира Путина было направлено лидерам целого ряду стран, в том числе, Китая, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Ранее Россия предлагала НАТО пойти на такие договоренности, но альянс заинтересованности не проявил. По словам источника издания, НАТО не рассматривает инициативу Москвы всерьез, поскольку считает, что Россия такие ракеты на своей территории уже развернула. Эти ракеты ранее были запрещены российско-американским договором, но США обвинили Россию в его нарушении и из договора вышли. По сведениям газеты, в письме Путина говорится, что Москва готова доказать, что ракеты не развернуты.



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