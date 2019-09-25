МЧС до конца года ликвидирует почти 600 своих учреждений

Будут упразднены центры управления в кризисных ситуациях, центры госинспекций по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, а также часть пожарно-спасательных подразделений, передает «Интерфакс». В ведомстве отметили, что всем сотрудникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо будут выплачены компенсации. Реорганизация МЧС началась год назад. В министерстве хотят сократить управленческие звенья и устранить дублирующие функции.