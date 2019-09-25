Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа

Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.



«Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований», — сказала Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост.



Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в «государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях», передает ТАСС.

Сам Дональд Трамп заявил, что считает охотой на ведьм решение демократов в палате представителей начать расследование, цель которого — определить, можно ли объявить ему импичмент.



«Они ведь даже не видели стенограмму разговора (Трампа с президентом Украины). Тотальная охота на ведьм», — написал он в твиттере.



Телефонный разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале расследования, передает «Интерфакс».