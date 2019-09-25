Польша не выдала России объявленного в розыск банкира из-за того, что он – последователей Свидетелей Иеговых* (запрещены на территории РФ)

Как сообщает телеканал TVP, местный суд счел, что права бывшего вице-президента «Пробизнесбанка» на родине могут быть нарушены, в частности, предпринимателю грозят пытки. Судья подчеркнула, что религиозная организация признана в России экстремистской и запрещена, а с ее последователями обращаются хуже, чем с другими заключенными. Алексеев обвиняется в хищении в особо крупном размере. Он был заочно арестован еще в позапрошлом году.

* — запрещены на территории РФ