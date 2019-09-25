Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану не дают общаться с адвокатом наедине

Это может повлиять на ход дела.

Дэвид Уилан, брат обвиняемого, сказал в интервью «Интерфаксу», что сотрудники ФСБ отказывают его родственнику в праве на конфиденциальный разговор со своим защитником. Объясняют ли как-то этот запрет, он не пояснил, но отметил, что в таких условиях полноценной возможности защитить себя у Пола Уилана просто нет.

Ему грозит срок от десяти до двадцати лет лишения свободы по статье о шпионаже. Дело открыли еще в прошлом году в Москве. Следователи утверждают, что при задержании у Уилана нашли флэшку с некими сведениями, которые составляют государственную тайну. Сам же обвиняемый подчеркивал, что на ней была только информация о его предыдущих поездках в Россию.

Обвиняемый неоднократно утверждал, что совершенно невиновен, и считает себя жертвой политического похищения.

Пол Уилан имеет сразу четыре паспорта, — Великобритании, Ирландии, Канады и Соединенных Штатов Америки.