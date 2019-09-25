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00:00, 25 сентября 2019

В Сочи начнутся переговоры Владимира Путина и Николаса Мадуро

В Москву прилетел глава Венесуэлы Николас Мадуро. Он опубликовал в твиттере фотографии его встречи в аэропорту и написал, что прибыл на «российскую родину», чтобы укрепить взаимоотношения между двумя народами. Ранее он говорил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным и российскими предпринимателями. Переговоры должны пройти сегодня в Сочи на полях Валдайского клуба.
Предыдущим визит Мадуро состоялся в декабре прошлого года. Тогда он также встречался с российским коллегой и говорил, что Москва и Каракас заключили соглашения на 6 миллиардов долларов.



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