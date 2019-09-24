США расширили санкционных список по Венесуэле

В него попали панамские и одна кипрская компания, задействованные в нефтяной сфере. Как следует из сообщения на сайте американского Минфина, ограничения также коснулись четырех кораблей, перевозящих топливо из Венесуэлы на Кубу. Вместе с тем две компании из списка были наоборот исключены.

Санкции были введены и периодически расширяются в рамках борьбы с режимом Николаса Мадуро. В августе Дональд Трамп также подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США.