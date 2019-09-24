Экс-глава «Росатома» Кириенко призвал довести до конца работу над оружием, неудачно испытанным под Северодвинском

Экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко призвал довести до конца работу над оружием, неудачно испытанным под Северодвинском.

Об этом первый заместитель главы администрации президента сказал, выступая на мероприятии в честь Дня работника атомной промышленности.

Взрыв на полигоне в Белом море прогремел в начале августа. Жертвами стали два сотрудника «Минобороны» и пять представителей «Росатома». По информации источников американской прессы, инцидент случился при испытании гиперзвуковой ракеты. После ЧП в регионе кратковременно был превышен уровень радиации.