Предложение обязать росгвардейцев представляться по требованию граждан, не относится к задержаниям на митингах

Об этом «Новой газете» сказал зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн. Законопроект предполагает, что сотрудник ведомства должен будет назвать должность, звание, фамилию и предъявить удостоверение. По словам депутата, это позволит полностью исключить у граждан сомнения в том, что перед ними находится представитель власти. Вместе с тем Хинштейн отметил, что на митингах подобных опасений у граждан не возникает. Случаи применения насилия росгварадейцами на акциях протеста Хинштейн назвал предметом регулирования других правовых актов.