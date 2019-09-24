Президент Франции призвал возобновить переговоры по иранской ядерной сделке

Выступая на Генассамблее ООН Эмманюэль Макрон сказал, что рассчитывает подвинуться по вопросу разрешения кризиса уже в ближайшие часы.

Президент Ирана в свою очередь отметил, что действия его французского коллеги будут эффективными только в том случае, если Вашингтон отменит санкции, введенные в отношении Тегерана. Тогда – цитирует агентство ИРНА лидера исламской республики Хасана Роухани – станут возможны переговоры с пятью постоянными членами Совбеза и примкнувшей к ним Германией.